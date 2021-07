Primo caso Covid alle Olimpiadi di Tokyo (Di sabato 17 luglio 2021) Primo caso di Covid 19 ai Giochi Olimpici di Tokyo . Si tratta di un funzionario straniero, del quale non è stata resa nota la nazionalita' per motivi di privacy, risultato positiva al virus all'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 luglio 2021)di19 ai Giochi Olimpici di. Si tratta di un funzionario straniero, del quale non è stata resa nota la nazionalita' per motivi di privacy, risultato positiva al virus all'...

