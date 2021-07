Pressing sulla Regione riportare Pediatria all'ospedale San Salvatore (Di sabato 17 luglio 2021) PESARO - Riaprire o meglio riportare il Dipartimento Materno infantile al presidio ospedaliero San Salvatore di Marche Nord . A tornare sul nodo ancora aperto da più di un anno, è il consigliere ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 17 luglio 2021) PESARO - Riaprire o meglioil Dipartimento Materno infantile al presidio ospedaliero Sandi Marche Nord . A tornare sul nodo ancora aperto da più di un anno, è il consigliere ...

Possesso, Calha e fasce... mobili: ecco la rivoluzione di Inzaghi Oggi Inzaghi capirà lo strano effetto che fa: sedersi sulla panchina dei campioni, con lo scudetto vicino al cuore e i flash tutt'attorno. La sgambata di ...portiere capace di saltare il primo pressing. ...

