Ultime Notizie dalla rete : Premio Ischia Premio Ischia, al giornalista Gerardo Ausiello il "Marco Suraci" Gerardo Ausiello, giovane capocronista del quotidiano il Mattino, è il vincitore del Premio "Marco Suraci" assegnato dalla Regione Campania di concerto con la Fondazione Premio Ischia ai giornalisti under 40. Il premio è dedicato al giovane cronista Marco Suraci prematuramente scomparso nel 2002 all'età di 37 anni. Gerardo Ausiello, vanta diverse pubblicazioni come "...

