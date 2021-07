Premio Europei in beneficenza dall’Italia: qualche precisazione (Di sabato 17 luglio 2021) Non si parla che del Premio Europei devoluto in beneficenza dall’Italia, e più in particolare della posizione di capitan Chiellini a riguardo. In queste ore sta girando sui social un post divenuto praticamente virale, in cui si ribadisce che gli azzurri avrebbero donato i compensi ricevuti per la vittoria in beneficenza, cosa comunque inesatta. Come riportato da ‘bufale.net‘, la situazione è leggermente diversa, pur senza togliere all’impegno sociale ed economica che molti dei calciatori della nostra Nazionale profondono per le categorie più deboli. C’è da dire che la nostra Federazione ha incassato ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Non si parla che deldevoluto in, e più in particolare della posizione di capitan Chiellini a riguardo. In queste ore sta girando sui social un post divenuto praticamente virale, in cui si ribadisce che gli azzurri avrebbero donato i compensi ricevuti per la vittoria in, cosa comunque inesatta. Come riportato da ‘bufale.net‘, la situazione è leggermente diversa, pur senza togliere all’impegno sociale ed economica che molti dei calciatori della nostra Nazionale profondono per le categorie più deboli. C’è da dire che la nostra Federazione ha incassato ...

Advertising

PAPER0GA : @egfm_grieco BUFALA. 'Ad oggi (17-7), non trova riscontri la notizia secondo cui i compensi per gli Europei ed il p… - paolo_o_pazz : @antofns leva jorginho che non si può leggere, il pallone d'oro è un premio individuale, se ne sbattono i coglioni… - georgatoss : @fabioschiano La scuola Italia pre-riforma Berlinguer ha sfornato qualche premio Nobel, diversi letterati, ricercat… - CarlaGhizzani : RT @fisicoperaria: Visto che se ne parlerà per il #BritishGP, in UK non c'è un Green Pass per tutto. Con le limitazioni ancora in vigore, i… - fisicoperaria : Visto che se ne parlerà per il #BritishGP, in UK non c'è un Green Pass per tutto. Con le limitazioni ancora in vigo… -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Europei Green Pass, verso la stretta su trasporti e spostamenti Lo dimostrano le adunate di piazza per gli europei di calcio o gli assembramenti presso stazioni e ... l'Australia si è vista costretta ad annullare manifestazioni storiche come il Gran Premio di ...

Acqua azzurra all'Olimpiade, nel nuoto Simona Quadarella fa sognare Agli Europei di Budapest ha riscoperto sensazioni che sembravano smarrite, a 30 anni nella ... L'asfalto della Salaria consumato per allenarsi, dalla sua Rieti a Roma tutti i giorni e adesso il premio ...

Italia, il premio per il trionfo Europeo: 250mila euro a testa Tuttosport Coldiretti Sardegna: giovane agricoltore di Lollove al Consiglio Europeo Un giovane agricoltore di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna rappresenterà l’Italia in un gruppo di dialogo civile della Commissione europea assegnati al Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CE ...

Musica, alla Mortella il ritorno di Francesco Scelzo Domenica 18 Luglio agli Incontri Musicali dei Giardini la Mortella di Ischia ci sarà l’atteso ritorno del chitarrista napoletano Francesco Scelzo, già molte volte ospite nelle stagioni concertistiche ...

Lo dimostrano le adunate di piazza per glidi calcio o gli assembramenti presso stazioni e ... l'Australia si è vista costretta ad annullare manifestazioni storiche come il Grandi ...Aglidi Budapest ha riscoperto sensazioni che sembravano smarrite, a 30 anni nella ... L'asfalto della Salaria consumato per allenarsi, dalla sua Rieti a Roma tutti i giorni e adesso il...Un giovane agricoltore di Coldiretti Giovani Impresa Sardegna rappresenterà l’Italia in un gruppo di dialogo civile della Commissione europea assegnati al Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CE ...Domenica 18 Luglio agli Incontri Musicali dei Giardini la Mortella di Ischia ci sarà l’atteso ritorno del chitarrista napoletano Francesco Scelzo, già molte volte ospite nelle stagioni concertistiche ...