Premi, il “Marco Suraci” al giornalista Gerardo Ausiello (Di sabato 17 luglio 2021) Gerardo Ausiello, giovane capocronista del quotidiano il Mattino, è il vincitore del Premio “Marco Suraci” assegnato dalla Regione Campania d’intesa con la Fondazione Premio Ischia ai giornalisti under 40. È quanto rende noto un comunicato. Il Premio è dedicato al giovane cronista dell’ANSA, Marco Suraci prematuramente scomparso nel 2002 all’età di 37 anni. Gerardo Ausiello vanta diverse pubblicazioni come “Frammenti di Vita” (Controcorrente edizioni, 2005) con cui ha vinto i Premi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021), giovane capocronista del quotidiano il Mattino, è il vincitore delo “” assegnato dalla Regione Campania d’intesa con la Fondazioneo Ischia ai giornalisti under 40. È quanto rende noto un comunicato. Ilo è dedicato al giovane cronista dell’ANSA,prematuramente scomparso nel 2002 all’età di 37 anni.vanta diverse pubblicazioni come “Frammenti di Vita” (Controcorrente edizioni, 2005) con cui ha vinto i...

