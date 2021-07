Precampionato 2021 | Serie A | il calendario amichevoli di tutte le squadre

(Di sabato 17 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 23 luglio Ore 17:00, Atalanta-Modena 25 ...

Nuova Supercoppa Ufficiale pure la formula della Supercoppa. Le 64 squadre saranno ...gruppi le formazioni saranno ordinate con un ranking da 1 a 8 in base alla classifica 2020 -. ...Borino è partito per Genova dove è rimasto per 3 giorni con la squadra e ora è a Ponte di Legno, dove si sta svolgendo la preparazionedella formazione ligure, che quest'anno è stata ...Partirà domani il ritiro precampionato per la preparazione della nuova stagione di Serie C, intanto il direttore sportivo Ciro Polito ha parlato dopo il primo giorno di lavoro del nuovo Bari di mister ...Il giocatore del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi è risultato positivo al coronavirus. L'ex Inter è in isolamento, secondo quanto riporta il quotidiano L'Equipe. Il terzino destro marocchino, come ri ...