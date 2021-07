Positivo il ministro della Salute britannico | “Ho sintomi lievi grazie al vaccino | fatelo subito”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 luglio 2021) Il, Sajid Javid, è risultatoad un test per il covid-19. E’ vaccinato. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter sottolineando di avere riscontratoleggeri. “Questa mattina sono risultatoal Covid con un test antigenico. Sto aspettando il risultato del tampone molecolare, ma ho già ricevuto ile isono”, ha scritto Javid sui social, invitando a farsi avanti per la vaccinazione coloro che ancora non lo hanno fatto. Javid ha assunto l’incarico di ...