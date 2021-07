Portofino è diventata gourmet Finalmente

Leggi su panorama

(Di sabato 17 luglio 2021) Era quel posto dove la Cucina (quella con la C maiuscola, di ricerca, firmata) non importava. Davanti al più sublime porticciolo del Mediterraneo, in un borgo intoccato, con una piazzetta les pieds dans l'eau dove incrociare in disinvolto passeggio i belli & famosi, i blasoni gastronomici apparivano superflui. Ai proprietari delle ville in collina o delle costosissime ex-case di pescatori bastavano il giornalaio, la focaccia della panettiera Mariangela, le trenette della trattoria Concordia, l'Aperol da Ugo e, naturalmente, la cena in piazzetta da Puny, il primo che ha osato togliere l'aglio dal pesto per far piacere ad Afef che detestava quell'afrore. Per i non residenti, c'era lo ...