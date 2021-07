Pompei | stop alla movida violenta | sindaco vieta il transito a motocicli dopo le 17

Advertising

StabiaChannel : #Cronaca #Pompei - Movida violenta, arriva lo stop del sindaco Carmine Lo Sapio LEGGI LA NEWS:… -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei stop

Vesuvio Live

In particolare, stando a una nota del Comune di, i mezzi a due ruote hanno frequentemente rappresentato fonte di diffusa e scarsa osservanza delle norme di sicurezza sia per la guida ...Movida violenta, arriva lodel sindaco Carmine Lo Sapio. Questa mattina, il primo cittadino ha firmato due ordinanze per arginare i fenomeni verificatisi nelle ultime settimane soprattutto da parte di giovanissimi. La ...A Pompei il sindaco Lo Sapio sceglie di dare un giro di vita alla movida cittadina e ha firmato due ordinanze per arginare i fenomeni […] ...Con le riaperture estive, anche la parte più malsana della movida ha ricominciato a farsi sentire. Il sindaco di Pompei, tuttavia, ha deciso di porre un freno al fenomeno: Carmine Lo Sapio ha firmato ...