Ultime Notizie dalla rete : Più contagi Coronavirus Toscana oggi, 222 nuovi casi: risalita confermata ... sono infatti 222 i nuovi contagi registrati su un totale di 12.968 test . Pur essendo un paragone ... su però una quota di tamponi molto più bassa, circa settemila tra rapidi e molecolari. Una ...

Più contagi ma la Gran Bretagna riapre. In Francia nuova stretta anticovid Lunedì saranno eliminate le ultime misure restrittive legate al covid, nonostante il boom dei contagi. Una scelta giudicata 'pericolosa e immorale' dagli scienziati. La Francia invece vara una nuova stretta: per entrare dai paesi a rischio sarà necessario un test effettuato nelle ultime 24 ...

