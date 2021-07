Petrolio | confermata domani alle 12 riunione Opec+**

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. – (Adnkronos) – Laministeriale dell’Opec+, che era stata annullata all’inizio di luglio, si svolgerà12 ora italiana. Lo ha confermato in uno stringato comunicato la stessa Organizzazione dei paesi produttori di petrolio, precisando che l’incontro si svolgerà in videoconferenza. L’intesa sul vertice sembra così le indiscrezioni della vigilia che parlavano di un accordo sulle principali questioni che dividono i maggiori produttori di greggio, in particolare lo scontro tra l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Al centro del meetig di, spiega l’agenzia Tass, la definizione dei ...