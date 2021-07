Perseguita il vicino per costringerlo a lasciare la casa e occuparla | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 luglio 2021) Dava il tormento alndolo in tutti modi, perad abbandonare lain cui viveva. Per questo i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hannoun 41enne del posto, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Civitavecchia con l’accusa di atti persecutori. Violento recidivo: era già ai domiciliari per maltrattamenti L’uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari poiché responsabile di maltrattamenti in famiglia, dallo scorso mese di gennaio ha iniziato a vessare il suodi ...