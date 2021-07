Perde il controllo dell' auto e si schianta contro il camion del latte | donna muore a 47 anni

(Di sabato 17 luglio 2021) Mattinata tragica quella di sabato 17 luglio sulle strade'agordino. Incidente mortale a Caprile , in comune di Alleghe (Belluno) dove è morta unadi 47, Carla Scola , che al volante ...

Advertising

Matt_Orlandi : @Smgii1908 @antorendina Sì, anche se effettivamente perde il controllo. Ma non mi stupisco: ovunque c'è Pirro, c'è… - FioravanteBosco : Viale dei Rettori, perde controllo dell’auto e abbatte paletti di recinzione: multata 24enne… - Iw1prt_Alberto : RT @vvfveneto: #16luglio 18:05 #ConcordiaSagittaria(VE), perde il controllo dell’auto lungo la #SP42 finendo contro un albero: deceduto un… - simcopter : RT @vvfveneto: #16luglio 18:05 #ConcordiaSagittaria(VE), perde il controllo dell’auto lungo la #SP42 finendo contro un albero: deceduto un… - umbriaOn : #Terni, 49enne #perde #controllo dell'auto in #strada delle #Campore: tratto chiuso #temporaneamente -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Mattinata tragica quella di sabato 17 luglio sulle strade dell'agordino. Incidente mortale a Caprile , in comune di Alleghe (Belluno) dove è morta una donna di 47 anni , Carla Scola , che al volante ...... SPRINT RACE GP GRAN BRETAGNA: ALONSO IN CRISI CON LA SOFT Il primo colpo di scena della sprint race di Silverstone arriva al 6giro quando Sergio Perezildella sua Red Bull ed esce ...Paura questa sera lungo la statale 372 ‘Telesina’ per un camion che ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il muro di contenimento della strada. Il mezzo pesante – che trasportava gasolio ...Sabato mattina la conducente dell’autovettura Wolksvagen T-Cross, V.M. di anni 24, dopo aver perso il controllo del veicolo, ha danneggiato alcuni paletti di recinzione posti nella parte terminale di ...