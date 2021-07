Perché lunedì Borsellino chiederà a Maresca di restituire l’Agenda Rossa del fratello (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – lunedì saranno 29 anni dall’assassinio del giudice Paolo Borsellino. Quella del 19 luglio è stata consacrata come la Giornata nazionale della Legalità e, quest’anno, vedrà la sua manifestazione più importante proprio a Napoli. Alle 18, in piazza della Sanità, si raduneranno per ricordare il giudice antimafia e il suo collega Giovanni Falcone il maestro di judo impegnato fortemente nel sociale Gianni Maddaloni, la criminologa Patrizia Sannino, il presidente dell’associazione “Giovani Promesse” che ha organizzato l’evento, Salvatore Paternoster; il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, la Garante dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli –saranno 29 anni dall’assassinio del giudice Paolo. Quella del 19 luglio è stata consacrata come la Giornata nazionale della Legalità e, quest’anno, vedrà la sua manifestazione più importante proprio a Napoli. Alle 18, in piazza della Sanità, si raduneranno per ricordare il giudice antimafia e il suo collega Giovanni Falcone il maestro di judo impegnato fortemente nel sociale Gianni Maddaloni, la criminologa Patrizia Sannino, il presidente dell’associazione “Giovani Promesse” che ha organizzato l’evento, Salvatore Paternoster; il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, la Garante dei ...

