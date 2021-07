Perché è giusto far pressioni per il vaccino (Di sabato 17 luglio 2021) Guardiamo all'Australia. Lì soltanto il 3 per cento della popolazione si è vaccinato , ma le autorità decidono lockdown a rotta di collo. A Sidney sono bastati 97 casi di contagio a portare il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Guardiamo all'Australia. Lì soltanto il 3 per cento della popolazione si è vaccinato , ma le autorità decidono lockdown a rotta di collo. A Sidney sono bastati 97 casi di contagio a portare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché giusto Il toto - Palma d'Oro di Esquire: chi vince Cannes 2021, secondo noi Spike Lee ha il piglio giusto per fare altrettanto, cioè per dare valore e visibilità ad un film che porta con sé una questione spinosa. Ed è fortunato (Spike) perché questo film sarebbe sicuramente ...

Perché è giusto far pressioni per il vaccino Il professor Bassetti ha chiesto a un signore di 72 anni perché non avesse ascoltato gli appelli. Quello gli ha risposto con uno sguardo smarrito ed è morto. Poi ci sono i giovani. Moltissimi non ...

