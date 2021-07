Per la Roma Tor di Valle è una storia chiusa. Per Raggi no (Di sabato 17 luglio 2021) Due giorni fa Virginia Raggi parlando ad una delle tribune radiofoniche del tifo giallorosso ha annunciato che il Campidoglio è pronto a rispondere alle diffide che Eurnova, la società “proponente” del nuovo stadio a Tor di Valle, ha inviato a consiglieri e assessori minacciando richieste di risarcimento milionarie in caso di voto sulla revoca dell’interesse pubblico al progetto. “Abbiamo pronta una querela redatta dall’avvocatura capitolina per le pressioni indebite che Eurnova sta esercitando. Ai consiglieri dico di stare tranquilli”, ha detto la prima cittadina. E la Roma che quella revoca l’ha chiesta e, in teoria, l’aspetta – il nuovo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) Due giorni fa Virginiaparlando ad una delle tribune radiofoniche del tifo giallorosso ha annunciato che il Campidoglio è pronto a rispondere alle diffide che Eurnova, la società “proponente” del nuovo stadio a Tor di, ha inviato a consiglieri e assessori minacciando richieste di risarcimento milionarie in caso di voto sulla revoca dell’interesse pubblico al progetto. “Abbiamo pronta una querela redatta dall’avvocatura capitolina per le pressioni indebite che Eurnova sta esercitando. Ai consiglieri dico di stare tranquilli”, ha detto la prima cittadina. E lache quella revoca l’ha chiesta e, in teoria, l’aspetta – il nuovo ...

