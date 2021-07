Per gli abbonati digitali nasce Play & Win. L’iniziativa di Gedi: se porti un amico vinci gli Smile (Di sabato 17 luglio 2021) L’operazione dedicata ai lettori delle testate del nostro Gruppo: tante missioni per accumulare punti Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 17 luglio 2021) L’operazione dedicata ai lettori delle testate del nostro Gruppo: tante missioni per accumulare punti

Advertising

chetempochefa : 'Penso che le persone più tristi facciano sempre tutto il possibile per rendere felici gli altri. Perché sanno cosa… - girirajsinghbjp : Di questo principe direi: gli mancava il cervello allora, gli manca ora e gli mancherà per sempre. Questi elenchi s… - CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - MariaCanzanella : RT @DUECUORI3: Passano gli anni ma i gesti non cambiano.....sempre nel suo raggio....anche questo è amore..... Serkan seduto così con il br… - Mintauros1 : RT @petergomezblog: Ponte Morandi, l’allarme dei pm: “Le prime prescrizioni a ottobre 2023”. Via alla corsa per chiudere l’udienza prelimin… -