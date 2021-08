Per gli abbonati digitali nasce Play & Win. L’iniziativa di Gedi: se porti un amico vinci gli Smile (Di sabato 17 luglio 2021) L’operazione dedicata ai lettori delle testate del nostro Gruppo: tante missioni per accumulare punti Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 17 luglio 2021) L’operazione dedicata ai lettori delle testate del nostro Gruppo: tante missioni per accumulare punti

Ultime Notizie dalla rete : Per gli Call of Duty avrà un nuovo gioco mobile Sono giorni molto importanti e pregni di novità quelli attuali per gli amanti della saga di Call of Duty. Dopo l'annuncio della Stagione 5 di COD Warzone e Black Ops Cold War , e i rumor sul possibile imminente annuncio del prossimo capitolo principale della saga,...

Covid, via libera Linee guida piano spostamenti casa - lavoro Via libera alle Linee guida per la redazione e attuazione dei piani per gli spostamenti casa - lavoro. Sono state approvate dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal ministero della Transizione ecologica. Per il ministro Enrico Giovannini ...

Fondo perduto, meno ostacoli per gli aiuti agli autotrasportatori Il Sole 24 ORE Sistem-Evo sfrutta l'AI per aiutare la PA a comunicare con i cittadini Sfruttando algoritmi proprietari, Sistem-Evo ha creato eeve Comune Amico che agevola la comunicazione fra Pubblica Amministrazione e cittadini.

Luce e Gas, chiuse 13 istruttorie Antitrust Il mercato libero di luce e gas non ha riversato sugli utenti i vantaggi auspicati, ma l'antitrust si sta muovendo per fermarne le distorsioni.

