Pentathlon | Mondiali junior 2021 | Giorgio Malan sesto nella finale maschile | 12° Stefano Frezza

(Di sabato 17 luglio 2021)sfiora il podio, ma si ferma in sesta posizioneindividualedei Campionatidimoderno, in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. La gara odierna, infatti, è stata vinta dal padrone di casa Ahmed Elgendy con il punteggio complessivo di 1432 punti (251 puntischerma con 25 vittorie e 10 sconfitte, quindi 316 nel nuoto, con il tempo di 1:57.46, 298 nell’equitazione e 567 nel laser run, con il tempo di 12:13.70). Medaglia d’argento per il russo Egor Gromadskii con 1420 ...

09.00junior 2021: finale maschile - Nessuna copertura tv 10.00 Rally, WRC Estonia - Nessuna copertura tv 10.30 Tennis, WTA 250 Praga - SuperTennisTV, supertennis.tv 11.00 Tennis, WTA ...È stato, infatti, convocato per iunder 17, che si svolgeranno dal 13 al 19 settembre ad Alessandria d'Egitto. Un grande successo che lo ripaga dei tanti sacrifici di questi ultimi anni ancora più impegnativi a causa della ...Giorgio Malan sfiora il podio, ma si ferma in sesta posizione nella finale individuale maschile dei Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2021, in corso di svolgimento ad Alessandria d'Egitto. La ...C’è grande soddisfazione nell’ambiente del Pentathlon modenese, per la convocazione in Nazionale di Matteo Gozzoli (foto), classe 2006, pentatleta della Sweet Team Modena, che per la prima volta vesti ...