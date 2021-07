Pentathlon | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 17 luglio 2021) La UIPM, ovvero l’unione internazionale delmoderno, ha diramato la lista definitiva degli atleti qualificati per le 2 specialità protagoniste alledi. L’Italia è riuscita a qualificare due atlete, che saranno protagoniste in una gara da giovedì 5 a sabato 7 agosto. Direttasu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Direttasu DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e ...