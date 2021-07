Pd: Letta, 'lunedì sarò a Palermo per prima Agorà in anniversario strage Borsellino' (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "lunedì nel giorno dell'anniversario della strage di Paolo Borsellino e della sua scorta parteciperò alla prima pre-Agorà su legalità, sviluppo e territorio. #iocisonoPD". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "nel giorno dell'delladi Paoloe della sua scorta parteciperò allapre-su legalità, sviluppo e territorio. #iocisonoPD". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

Ultime Notizie dalla rete : Letta lunedì Green pass, multe fino a 400 euro e chiusura dei locali per 5 giorni per chi non lo possiede La prossima settimana, lunedì o martedì, si terrà la cabina di regia politica con Mario Draghi e, ... Favorevole invece Enrico Letta, Pd, che invita tutti a evitare "atteggiamenti irresponsabili per 3 ...

Pd: Letta, 'con test a luglio e agosto al via percorso Agorà' Lo ha detto Enrico Letta, a radio Immagina, dando le prime date delle Agorà democratiche. "Ci ... Lunedì saremo a Palermo, è l'anniversario dell'attentato a Borsellino e alla sua scorta; il 21 saremo a ...

