' Pasticcerie in villa' | le dolci tentazioni conquistano la Perla Verde

(Di sabato 17 luglio 2021) Appuntamento a Riccione con l'evento 'in', iniziativa del Comitato d'Area Viale Ceccarini, patrocinata dal Comune in programma per domenica aMussolini, dalle 7 alle 14. A ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pasticcerie villa

RiminiToday

Appuntamento a Riccione con l'evento 'in', iniziativa del Comitato d'Area Viale Ceccarini, patrocinata dal Comune in programma per domenica aMussolini, dalle 7 alle 14. A commentare positivamente l'iniziativa è ...Sono gli ingredienti di 'in: la colazione dove nasce il sole ' che si svolgerà domenica 18 luglio. L'originale idea è del Consorzio di Viale Ceccarini , con il patrocinio del ...L’iniziativa del Consorzio di viale Ceccarini: colazioni gourmet alle prime luci del sole in concomitanza con i concerti ...Fabio Concato in concerto al sorgere del sole, il 18 luglio alle 5,30 spiaggia 90 al porto. Le note e la voce di Fabio Concato unite al pianoforte di Pier Carlo Penta a inaugurare ...