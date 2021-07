PARLA PIETRO FALCO " Siamo un partito del territorio aperto alle migliori energie. Nord? Mio padre ha sempre avuto una visione politica '...

(Di sabato 17 luglio 2021) E' stato lui l'ultimo sindaco ad avere unadi città che andasse oltre la contingenza del quotidiano... Chiaramente, così come mi ha insegnato lui, farò di tutto per cercare di lavorare per ...

Advertising

ienapriski : @pietro_busacca @cettinanicotina @lageloni @davidefaraone @matteorenzi Hai preso le parti di 1 persona che é quella… - casertafocus : PARLA PIETRO FALCO – Siamo un partito del territorio aperto alle migliori energie. Nord? Mio padre ha sempre avuto… - JoeWolve : @pietro_busacca @lageloni @davidefaraone @matteorenzi Ci riprovo, va bene pure con parole tue... Tutti abbiamo capi… - pietro_nurra : RT @fabius10scudi: @aphrodya1 @AlexEsse6 Sì, ma la #Lega sta giocando su un doppio binario. Faccio anche presente che #Salvini era partito… - zerovirgola : @pietro_zerbini @tdrclaudio Purtroppo Salvini non arriva a capire certe cose. Parla, senza rendersi mai conto delle… -

Ultime Notizie dalla rete : PARLA PIETRO

Il Tempo

E poi, io sonoFalco, figlio di Gigi Falco, uno che aveva una visione "casertocentrica" del mondo, è possibile mai che io possa pensarla diversamente... Sul ruolo centrale di Caserta, del ...in Lama. Le indagini sono partite proprio da qui, con la scientifica al lavoro tutta la ... Chi lo conosceva bene, come la sindaca di Monteroni Mariolina Pizzuto,di una persona ...Lo sfogo di Anna Corona a Quarto Grado: “Siamo innocenti”. “Jessica è stata picchiata da un poliziotto: un ceffone che non dimenticheremo mai” ha denunciato la signora Corona La signora Corona ha quin ...LEGGI ANCHE >>> “La mamma di Denise Pipitone se l’è cercata”: vergogna in TV. Caso Denise Pipitone, parla Anna Corona: ecco le sue parole. Questa volta a parlare del Caso di Denise Pipitone è stata la ...