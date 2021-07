Palma d’Oro di Cannes a “Titane”, super gaffe di Spike Lee che l’annuncia in anticipo (Di sabato 17 luglio 2021) Va a “Titane” di Julia Ducournau, la Palma d’Oro del Festival di Cannes. L’annuncio è arrivato in apertura della cerimonia di premiazione e non alla fine, per un errore del presidente della giuria, il regista americano Spike Lee. Palma d’Onore al regista Marco Bellocchio, consegnata dal premio Oscar Paolo Sorrentino. Palma d’Onore anche all’attrice e regista statunitense Jodie Foster. Bisogna sempre avere una seconda chance”, ha detto poi Spike Lee che stava facendo di nuovo una gaffe annunciando il titolo mentre ancora doveva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Va a “” di Julia Ducournau, ladel Festival di. L’annuncio è arrivato in apertura della cerimonia di premiazione e non alla fine, per un errore del presidente della giuria, il regista americanoLee.d’Onore al regista Marco Bellocchio, consegnata dal premio Oscar Paolo Sorrentino.d’Onore anche all’attrice e regista statunitense Jodie Foster. Bisogna sempre avere una seconda chance”, ha detto poiLee che stava facendo di nuovo unaannunciando il titolo mentre ancora doveva ...

