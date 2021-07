Palma d'oro a "Titane" di Ducournau. Standing ovation per Marco Bellocchio premiato con la Palma d'oro d'onore (Di sabato 17 luglio 2021) La Palma d'oro del 74/o festival di Cannes è Titane della regista francese Julia Ducournau . Accade 28 anni dopo la Palma a Lezioni di piano di Jane Campion, ed è la seconda nella storia del festival. ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Lad'oro del 74/o festival di Cannes èdella regista francese Julia. Accade 28 anni dopo laa Lezioni di piano di Jane Campion, ed è la seconda nella storia del festival. ...

WeCinema : Una storia d'amore e di formazione di un'adolescente messo in luce da una coppia di attrici sorprendenti.… - Agenzia_Ansa : FLASH | Titane di Julia Ducournau è la Palma d'oro a Cannes - Corriere : Clamoroso a Cannes: Spike Lee annuncia il vincitore per errore. È «Titane» di Julia Ducournau - HuffPostItalia : Titane vince. Non mi è mai capitato di sconsigliare una Palma d'oro. C'è sempre una prima volta - serenel14278447 : L’incredibile gaffe di Spike Lee: l’annuncio in anticipo e gli altri giurati che cercano di fermarlo -