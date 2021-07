PALINSESTI TV 25-31 LUGLIO 2021: DUE NUOVE SERIE PER CANALE 5, CHIUDE TEMPTATION ISLAND, GLI OMAGGI ALLA CARRÀ (Di sabato 17 luglio 2021) I PALINSESTI Rai, Mediaset, La7 e Tv8 per la settimana dal 25 al 31 LUGLIO 2021. Due NUOVE SERIE accendono la prima serata di CANALE 5: Ines dell’Anima Mia e Gloria. Si conclude TEMPTATION ISLAND con un doppio appuntamento. Prosegue l’OMAGGIo a Raffaella CARRÀ con le repliche di Carramba (Rai1) e A Raccontare comincia Tu (Rai3). PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 CANALE 5 D Vivi e Lascia VivereL La Vita PromessaM Carramba! Che SorpresaM SuperQuarkG Doc – Nelle tue ManiV Top Dieci (R) ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 17 luglio 2021) IRai, Mediaset, La7 e Tv8 per la settimana dal 25 al 31. Dueaccendono la prima serata di5: Ines dell’Anima Mia e Gloria. Si concludecon un doppio appuntamento. Prosegue l’o a Raffaellacon le repliche di Carramba (Rai1) e A Raccontare comincia Tu (Rai3). PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 15 D Vivi e Lascia VivereL La Vita PromessaM Carramba! Che SorpresaM SuperQuarkG Doc – Nelle tue ManiV Top Dieci (R) ...

