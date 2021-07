Palermo: vaccino anti-Covid al “Barbera” per tutti i giocatori e membri staff (Di sabato 17 luglio 2021) tutti i giocatori del Palermo e i membri dello staff hanno ricevuto oggi allo stadio "Renzo Barbera" il vaccino contro il Covid Leggi su mediagol (Di sabato 17 luglio 2021)dele idellohanno ricevuto oggi allo stadio "Renzo" ilcontro il

Advertising

Palermofficial : Tutti i nostri ragazzi oggi hanno ricevuto il vaccino. Grazie Asp Palermo. Si vince solo lottando insieme ?? - settalese : RT @Palermofficial: Tutti i nostri ragazzi oggi hanno ricevuto il vaccino. Grazie Asp Palermo. Si vince solo lottando insieme ?? https://t… - MasterblogBo : Tutti i giocatori del Palermo e i membri dello staff hanno ricevuto oggi allo stadio Renzo Barbera il vaccino contr… - IlModeratoreWeb : COVID, VACCINO PER TUTTI I GIOCATORI DEL PALERMO IN COLLABORAZIONE CON ASP - - Mediagol : Palermo: vaccino anti-Covid al “Barbera” per tutti i giocatori e membri staff -