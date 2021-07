Palermo, ‘la famiglia si allarga’: ufficiali gli arrivi di Massolo, Buttaro e Soleri (Di sabato 17 luglio 2021) La famiglia si allarga. Benvenuti picciotti! Questo l’annuncio ufficiale del Palermo, che tramite i suoi canali social ha annunciato formalmente l’acquisto di Samuele Mass0lo, Alessio Buttaro ed Edoardo Soleri. Dopo l’arrivo... Leggi su mediagol (Di sabato 17 luglio 2021) Lasi allarga. Benvenuti picciotti! Questo l’annuncio ufficiale del, che tramite i suoi canali social ha annunciato formalmente l’acquisto di Samuele Mass0lo, Alessioed Edoardo. Dopo l’arrivo...

Advertising

fattoquotidiano : Il salvaladri-bis. Processi nulli con la “messa in prova” per condanne anche gravissime. Palermo, la corte d’appell… - Palermofficial : Come l’occhio di una mamma che da lontano controlla bonaria i suoi figli, quello della Santuzza dall’alto di Monte… - robertosaviano : Sul @Corriere di oggi racconto del giudice Alfonso Giordano, che accettò di presiedere la Corte d’Assise del Maxipr… - Mediagol : Palermo, ‘la famiglia si allarga’: ufficiali gli arrivi di Massolo, Buttaro e Soleri - phanormus : RT @valy_s: #Covid19 TITOLO ALLARMANTE: Palermo,NEONATO e BIMBO di 11aa RICOVERATI GRAVI per COVID Svolgimento: I 2 bimbi hanno PATOLOGIE… -