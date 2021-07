Ordine d’arrivo F1, GP Gran Bretagna: risultato Sprint Race. Max Verstappen batte le Mercedes, 4° Leclerc (Di sabato 17 luglio 2021) Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, sabato 17 luglio, con il GP di Gran Bretagna, valido come decima prova del calendario. Oggi pomeriggio si è appena conclusa la prima Sprint Race della storia, vinta dalla Red Bull di Max Verstappen, che conquista anche la pole position e tre punti nel Mondiale. Due punti per Lewis Hamilton, oggi secondo, uno per Valtteri Bottas, terzo. Quarta piazza e seconda fila per il monegasco Charles Leclerc, mentre l’iberico Carlos Sainz scatterà dall’11ma piazzola. Quindicesimo posto per l’unico italiano in gara, Antonio Giovinazzi. RISULTATI E CLASSIFICA ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, sabato 17 luglio, con il GP di, valido come decima prova del calendario. Oggi pomeriggio si è appena conclusa la primadella storia, vinta dalla Red Bull di Max, che conquista anche la pole position e tre punti nel Mondiale. Due punti per Lewis Hamilton, oggi secondo, uno per Valtteri Bottas, terzo. Quarta piazza e seconda fila per il monegasco Charles, mentre l’iberico Carlos Sainz scatterà dall’11ma piazzola. Quindicesimo posto per l’unico italiano in gara, Antonio Giovinazzi. RISULTATI E CLASSIFICA ...

Advertising

MarcoConsonni : Per me la #SprintRace dovrebbe partire con l’ordine d’arrivo dell’ultimo gp con l’inversione dei primi 10 #SkyMotori - aaaurrr : @Julio_Arnes no sfortunatamente ci sono le quali alle 19 per la griglia della sprint race di domani che mi pare sia… - michelemerlino : I primi 3 all’arrivo sono gli stessi, nello stesso ordine, di ieri. Non succedeva dal 2001, quando nella 10^ e 11^… - DALEX911 : Tour de France 2021, tappa 17: prova di forza di Pogacar. Classifica e ordine d'arrivo - infoitsport : Tour de France 2021, tappa 17: prova di forza di Pogacar. Classifica e ordine d'arrivo -