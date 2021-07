Ora è ufficiale | Lunetta all’Alessandria

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 luglio 2021) Come riportato in esclusiva, Alessandropassa in prestito dall‘Atalanta. Questo il comunicato: Atalanta ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo, neopromosso in B, dell’attaccante Gabriel, classe 1996. Prodotto del settore giovanile nerazzurro, dal 2016 in avanti, senza esordire in prima squadra, ha giocato in prestito con Gubbio, Renate, Giana Erminio, Sudtirol, Reggio Audace e Reggiana. Foto: Logo Alessandria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.