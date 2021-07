Ora è anche ufficiale: Giroud nuovo attaccante del Milan (Di sabato 17 luglio 2021) Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan, ora è anche ufficiale. La società rossonera, infatti, tramite i propri canali, ha annunciato l’acquisto dell’attaccante francese. Ecco il comunicato: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9. “Nato a Chambéry (Francia) il 30 settembre 1986, Giroud cresce nel Settore Giovanile del Grenoble con cui esordisce in Prima Squadra ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Olivierè ungiocatore del, ora è. La società rossonera, infatti, tramite i propri canali, ha annunciato l’acquisto dell’francese. Ecco il comunicato: “ACè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathandal Chelsea FC. L’francese vestirà la maglia numero 9. “Nato a Chambéry (Francia) il 30 settembre 1986,cresce nel Settore Giovanile del Grenoble con cui esordisce in Prima Squadra ...

