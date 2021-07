“Oltre il tempo”, il nuovo libro di poesie di Antonio Costantino (Di sabato 17 luglio 2021) Non è facile scrivere su Antonio Costantino, poeta e avvocato, conosciuto personalmente tanti anni fa nel suo Studio di Como insieme a mio padre Guido. Studente in giurisprudenza, viaggiavo spesso e volentieri con mio padre visitando amici autori e artisti che ci hanno sempre accompagnato in questa lunga e tutt’altro facile attività. Come anche non è una mera casualità che i figli del nostro Costantino, dopo vari anni di silenzio, scelgono la nostra Casa Editrice per dare alle stampe la presente raccolta, quasi una sorta di testamento spirituale del padre. E mi piace pensare che esista un sottile file rouge che accomuna il destino e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 luglio 2021) Non è facile scrivere su, poeta e avvocato, conosciuto personalmente tanti anni fa nel suo Studio di Como insieme a mio padre Guido. Studente in giurisprudenza, viaggiavo spesso e volentieri con mio padre visitando amici autori e artisti che ci hanno sempre accompagnato in questa lunga e tutt’altro facile attività. Come anche non è una mera casualità che i figli del nostro, dopo vari anni di silenzio, scelgono la nostra Casa Editrice per dare alle stampe la presente raccolta, quasi una sorta di testamento spirituale del padre. E mi piace pensare che esista un sottile file rouge che accomuna il destino e ...

