Oltre cento cortei in Francia contro il Green pass, sale la tensione a Parigi: prime cariche della polizia – Il video (Di sabato 17 luglio 2021) Torna a crescere la tensione in Francia con il ritorno delle manifestazioni contro l’ultima decisione del governo sul Green pass obbligatorio per quasi tutte le attività sociali. A Parigi la polizia è già intervenuta questa mattina con alcune cariche contro alcuni manifestanti, tornati in piazza dopo le proteste del 14 luglio scorso. In tutto il Paese sono previsti un centinaio di cortei, con il ritorno in piazza di No Vax, Gilet gialli e sanitari contrari all’obbligo vaccinale per infermieri e medici. Dopo il discorso ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Torna a crescere laincon il ritorno delle manifestazionil’ultima decisione del governo sulobbligatorio per quasi tutte le attività sociali. Alaè già intervenuta questa mattina con alcunealcuni manifestanti, tornati in piazza dopo le proteste del 14 luglio scorso. In tutto il Paese sono previsti un centinaio di, con il ritorno in piazza di No Vax, Gilet gialli e sanitari contrari all’obbligo vaccinale per infermieri e medici. Dopo il discorso ...

