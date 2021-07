Olimpiadi Tokyo: Covid-19, primo caso positivo nel villaggio olimpico (Di sabato 17 luglio 2021) Una persona è risultata positiva al Covid-19 nel villaggio olimpico di Tokyo. La notizia confermata dal comitato organizzatore dei Giochi arriva a sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 luglio 2021) Una persona è risultata positiva al-19 neldi. La notizia confermata dal comitato organizzatore dei Giochi arriva a sei giorni dall'inizio delleL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Eurosport_IT : Danilo Gallinari ha finalmente coronato il suo sogno a cinque cerchi ???????? Leggi le dichiarazioni:… - Agenzia_Ansa : Olimpiadi, in partenza per Tokyo gli azzurri in rappresentanza di otto discipline. In testa la portabandiera Jessic… - repubblica : Coronavirus nel mondo: a rischio le olimpiadi di Tokyo - xSmolder : RT @bravqs: ??guida pratica alle Olimpiadi di Tokyo 2021?? - SyrusIndustry : Dove vedere le Olimpiadi di Tokyo 2021 in streaming -