Olimpiadi Tokyo 2020: primo positivo al Covid-19 nel villaggio olimpico (Di sabato 17 luglio 2021) Il Covid-19 resta la principale paura in vista delle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020. Il comitato organizzatore dei Giochi ha comunicato questa mattina che è stato riscontrato il primo caso di positività all’interno del villaggio olimpico. Cresce dunque il timore per il rischio di nuovi contagi in un paese come il Giappone dove la campagna vaccinale è ancora molto indietro rispetto ad altre nazioni, come l’Italia per esempio. Il CEO di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ha confermato che la persona coinvolta sarebbe un membro ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Il-19 resta la principale paura in vista delle ormai imminentidi. Il comitato organizzatore dei Giochi ha comunicato questa mattina che è stato riscontrato ilcaso di positività all’interno del. Cresce dunque il timore per il rischio di nuovi contagi in un paese come il Giappone dove la campagna vaccinale è ancora molto indietro rispetto ad altre nazioni, come l’Italia per esempio. Il CEO di, Toshiro Muto, ha confermato che la persona coinvolta sarebbe un membro ...

