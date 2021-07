Olimpiadi | primo caso Covid al Villaggio Olimpico di Tokyo

(Di sabato 17 luglio 2021) C'è undeldi. Un funzionario straniero , ora in quarantena e di cui non è stata resa nota la nazionalità per la privacy, è risultato positivo altest ...

... ora in quarantena e di cui non è stata resa nota la nazionalità per la privacy, è risultato positivo altest al quale è stato sottoposto. A pochi giorni dal via alle, iniziano ...TOKYO (GIAPPONE) - A soli sei giorni dalla cerimonia d'apertura è stato registrato ilcaso di Covid nel Villaggio Olimpico di Tokyo . A confermarlo il CEO delledi scena nella capitale giapponese, Toshiro Muto, parlando di una persona esterna coinvolta nell'...In Giappone aumentano i contagi. Ieri un contagiato nel quartier generale degli atleti. Preoccupazione in vista dei Giochi ...A dare la notizia del primo caso di coronavirus nell'area che organizzatori e Comitato Olimpico Internazionale avevano promesso essere «il luogo più sicuro» di Tokyo è stato il Ceo di Tokyo 2020, Tosh ...