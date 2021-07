Olimpiadi di Tokyo | 15 contagi da Covid tra gli addetti per i Giochi | “Non sono atleti” Nella capitale contagi mai così alti dal 21 gennaio

(Di sabato 17 luglio 2021)15 idariscontrati atra persone legate in vari modi ai, tra cui il primo caso disegnalato all’interno del villaggio olimpico che riguarda, precisa l’organizzazione, una persona proveniente dall’estero e non un atleta, di cui non è stata rivelata né l’identità né lo stato di salute. Le altre persone infettate7 lavoratori a contratto, sei dipendenti del comitato organizzatore locale e due rappresentanti dei media. Dei positivi, 8arrivati adall’estero da meno di due ...

Il Giappone tocca il picco di casi negli ultimi sei mesi e si prepara alledi. C'è tensione. Il numero dei contagiati è più che raddoppiato anche negli Stati Uniti nel giro di due ...La cerimonia di apertura delleè in programma il 23 luglio allo Stadio nazionale di, dove oggi si è registrato un nuovo massimo giornaliero dei casi di Covid in quasi sei mesi. Il ...(PRIMAPRESS) - TOKYO - Dopo il caso registrato all'interno del villaggio olimpico di Tokyo, sono in tutto 45 i casi di contagio da coronavirus riscontrati nell'Olympic Center. Un segnale allarmante ...La cerimonia di apertura delle Olimpiadi è in programma il 23 luglio allo Stadio nazionale di Tokyo, dove oggi si è registrato un nuovo massimo giornaliero dei casi di Covid in quasi sei mesi. Il ...