Olimpiadi 2021 | primo caso positivo a Tokyo a sei giorni dall’inizio | le parole del presidente Hashimoto

(Di sabato 17 luglio 2021)di positività al Covid durante i test: arrivano le dichiarazioni deldiprima delleMancano seialla partenza dellee già sono emerse le prime preoccupazioni. Il villaggio olimpicosi sta preparando ad accogliere gli atleti, ma i test hanno rilevato undi positività al Covid. Non si conosce l’identità del contagiato, ma stando a quanto emerso dal portavoce del comitato organizzativo delle ...

Advertising

Gazzetta_it : Settimana Ciclistica Italiana, Milan beffato da Ackermann al fotofinish #ciclismo - repubblica : Coronavirus nel mondo: a rischio le olimpiadi di Tokyo - Gazzetta_it : Covid, primo caso di positività nel Villaggio olimpico #Tokyo2020 - katiadiluna16 : Primo caso di positivo prima delle #olimpiadi2021 ecco cosa accadrà... #Tokyo #giappone #olimpiadi #17luglio… - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2021: negli impianti giapponesi ci sarà il 'tifo registrato' -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2021

Ormai sono pronti alla partenza. Alcuni sono già arrivati a Tokyo. Fra una settimana esatta partiranno le prove tennistiche delle2020 che si terranno dal 24 luglio al 1° agostosui 12 campi dell'Ariake Tennis Park di Tokyo. Si gioca su campi "duri", l'ormai classica resina degli hardcourt americani, al coperto e ...Il resto lo vedremo alle. Pogacar ha fatto una frazione "conservativa", forte di un ... Tour de France, al traguardo lo sloveno ha esultato il giusto Anche il Tourè suo. Meritatamente. ...Meno di una settimana di attesa e poi cominceranno i Giochi Olimpici di Tokyo 2021 anche per il sollevamento pesi, con la prima giornata di gara prevista sabato 24 luglio e con l'ultimo atto in progra ...I Giochi nipponici potranno essere seguiti in una finestra temporale che andrà, approssimativamente, dalla mezzanotte fino alle 17 italiane ...