Nuovo monaco all'abbazia del Monte: il giovane Andrea Moretto che viene dal Veneto (Di sabato 17 luglio 2021) Domenica alle 11 nell'abbazia del Monte il giovane Andrea Moretto si fa monaco. La professione solenne sarà presieduta dall'Abate Luigi Tiana del Monastero di San Pietro di Sorres. Ad accogliere il ...

