Nuova stazione spaziale con forte componente italiana | ecco come sarà

Leggi su computermagazine

(Di sabato 17 luglio 2021) Thales Alenia Space realizzerà due moduli tutti italiani per ladell’azienda texana Axiom. Un contratto da ben 100 milioni di euro che prevede anche la costruzione di moduli per lalunare Lunar Gateway per conto di un consorzio della Nasa, e che parteciperà anche al famoso programma Artemis che riporterà l’uomo sulla Luna, prima poi dello sbarco su Marte. Nellac’è tanta Italia: i dettagli (Foto Uilmnazionale)Italia sempre più presente oltre la Terra,ricorda il sito de Il Messaggero, senza ...