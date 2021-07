Novara | morto l’uomo accoltellato durante una lite questa mattina a Santa Rita

(Di sabato 17 luglio 2021) E’ deceduto all’ospedale Maggiore diil sessantenne ricoverato in terapia intensiva dopo l’accoltellamento diintorno alle 9 in via Valsesia a, nel rione di. ... sul sito.

all'ospedale dil'uomo, un sessantenne di cui non sono ancora state fornite le generalità, accoltellato questa mattina anella zona di via Valsesia . L'aggressore, un vicino di ...Un uomo è stato accoltellato aed è deceduto. Aggiornamento:l'uomo accoltellato in strada a Santa Rita, l'assassino è un vicino di casa É successo questa mattina a Santa Rita, vicino al sottopassaggio pedonale di via ...La commissione Ambiente del Senato boccia Spadone per la presidenza del parco Valgrande, il Pd: decisione in linea col volere del territorio ...Finisce nel sangue una lite fra vicini esplosa questa mattina, sabato 17 luglio. E’ accaduto a Novara, nella zona della Valsesia. Un uomo di 60 anni, di cui non sono ancora state fornite le generalità ...