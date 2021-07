Novara | lite tra vicini di casa | uomo muore accoltellato

(Di sabato 17 luglio 2021)tradifinisce in tragedia. Undi 60 anni è morto dopo essere statoquesta mattina a, in via Valsesia. L’portato dal 118 in ospedale non ce l’ha fatta. E’ intervenuta la polizia che ha portato l’aggressore, anche lui 60 anni, in Questura. Dalle prime informazioni, sembra che fra i due ci fossero precedenti dissidi dovuti a discussioni di vicinato. Lacondominiale sarebbe sfociata oggi nell’accoltellamento avvenuto in strada, vicino ad un sottopassaggio. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto e ...

...fa all'ospedale Maggiore dil'uomo, il sessantenne che, questa mattina, intorno alle 9, è stato accoltellato in via Valsesia . La causa dell'accoltellamento sarebbe da attribuire ad una...L'uomo, 60 anni, portato dal 118 in ospedale non ce l'ha fattatra vicini di casa finisce in tragedia. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato accoltellato questa mattina a, in via Valsesia. L'uomo portato dal 118 in ospedale non ce l'ha fatta. E'...“Sono gravissime le condizioni di un uomo di circa sessant’anni accoltellato stamattina a Novara in via Valsesia. Dai primi riscontri sembra che a colpirlo sia stato un vicino ...Ne è nata una lite, durante la quale la vittima è stata accoltellata ... che ha portato il ferito all'ospedale Maggiore di Novara, dove fin da subito le sue condizioni sono parse critiche. Poco dopo l ...