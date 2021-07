Novara | lite tra vicini di casa Morto uomo accoltellato

Advertising

Agenzia_Ansa : Lite tra vicini di casa, morto l'uomo accoltellato questa mattina a Novara #ANSA - news_mondo_h24 : Lite per il condominio, 60enne ucciso dal vicino - rep_torino : Accoltella e uccide il vicino di casa durante una lite a Novara [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 11:36] - occhio_notizie : Attimi di paura questa mattina a# Novara, dove in via Valsesia un uomo di circa 60anni è stato accoltellato da un v… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Lite tra vicini di casa, morto l'uomo accoltellato questa mattina a Novara #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Novara lite

Agenzia ANSA

morto all'ospedale dil'uomo, un sessantenne di cui non sono ancora state fornite le generalità, accoltellato questa mattina anella zona di via Valsesia . L'aggressore, un vicino di casa coetaneo della vittima, è in Questura dove la polizia lo sta interrogando. Il movente del delitto , secondo le prime informazioni, ...commenta Un sessantenne è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato al culmine di una. E' successo a. L'aggressore, un vicino di casa coetaneo della vittima, è stato portato in questura per essere interrogato. Il movente del delitto sarebbe da attribuire a questioni ...Il ferito sarebbe fuggito in strada accasciandosi nei pressi del sottopasso pedonale. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Maggiore, dove è deceduto nelle ore seguenti.Finisce nel sangue una lite fra vicini esplosa questa mattina, sabato 17 luglio. E’ accaduto a Novara, nella zona della Valsesia. Un uomo di 60 anni, di cui non sono ancora state fornite le generalità ...