Non solo la Giustizia. Conte accerchia Draghi pure su tasse e fisco. Lunedì l’incontro a Palazzo Chigi. Primo banco di prova per il nuovo M5S (Di sabato 17 luglio 2021) L’era di Giuseppe Conte a capo del M5S, in attesa che venga formalizzata dal voto degli iscritti sulla nuova piattaforma pentastellata (leggi l’articolo), comincia Lunedì. Salvo imprevisti dell’ultima ora, l’ex presidente del Consiglio tornerà a Palazzo Chigi per incontrare il suo successore: Mario Draghi. È la prima volta che accade e questo, a distanza di circa otto mesi dal passaggio della campanella, carica di significati quest’evento. “Quel che è certo – si vocifera in Transatlantico – è che quest’incontro segnerà la linea politica del nuovo Movimento”. Da ciò che dirà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 luglio 2021) L’era di Giuseppea capo del M5S, in attesa che venga formalizzata dal voto degli iscritti sulla nuova piattaforma pentastellata (leggi l’articolo), comincia. Salvo imprevisti dell’ultima ora, l’ex presidente del Consiglio tornerà aper incontrare il suo successore: Mario. È la prima volta che accade e questo, a distanza di circa otto mesi dal passaggio della campanella, carica di significati quest’evento. “Quel che è certo – si vocifera in Transatlantico – è che quest’incontro segnerà la linea politica delMovimento”. Da ciò che dirà ...

Advertising

ladyonorato : Quella del “senó poi dobbiamo richiudere tutto” è una MINACCIA inaccettabile: il vaccino NON FERMA I CONTAGI e se r… - elio_vito : Alla Camera, la destra utilizzò argomenti beceri. In questi giorni, detto cose peggiori, false, strumentalizzato il… - caritas_milano : Respingimenti, violazioni dei diritti umani e aumento delle morti in mare Solo nel 2021 677 persone hanno perso la… - dcalpirela : @arrigoni_paolo L'elettrico, per me solo una 'moda' non per tutti.- - amoureuxenbleu : RT @_unfuckwitablex: dwd lo guarderò sui peggio siti per non dare soldi alla lesbofobica e lo guarderò solo per Florence mica per Harry Sty… -