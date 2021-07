“Non puoi vaccinarti, troppo pericoloso”, dicono i genitori. E il minorenne chiama l’avvocato (Di sabato 17 luglio 2021) Un ragazzo minorenne con i genitori no vax ha deciso di portare in tribunale la faccenda quando i due gli hanno impedito di recarsi in un hub vaccinale a Firenze. Avere due genitori no vax può diventare un grave problema per un ragazzo minorenne che vuole vaccinarsi contro il Coronavirus, preoccupato della possibilità di ammalarsi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 luglio 2021) Un ragazzocon ino vax ha deciso di portare in tribunale la faccenda quando i due gli hanno impedito di recarsi in un hub vaccinale a Firenze. Avere dueno vax può diventare un grave problema per un ragazzoche vuole vaccinarsi contro il Coronavirus, preoccupato della possibilità di ammalarsi L'articolo proviene da Leggilo.org.

