'Non fare il vaccino è stato l'errore più grande della mia vita'. Il racconto del medico finito in ospedale per il virus (Di sabato 17 luglio 2021) 'Non fare il è stato il più grande errore della mia vita'. Come in molti altri ospedali, il numero di pazienti in cura per - 19 nella Bradford Royal Infirmary, a Bradford, è in aumento. Circa la metà ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) 'Nonil èil piùmia'. Come in molti altri ospedali, il numero di pazienti in cura per - 19 nella Bradford Royal Infirmary, a Bradford, è in aumento. Circa la metà ...

Advertising

RobertoBurioni : La terribile ingiustizia che non consente a noi miopi di fare la libera scelta di guidare senza occhiali, che dobbi… - EzioGreggio : Disastro in Germania,Lussemburgo,Olanda:una marea di morti per le alluvioni. La Terra ci ha mandato un ennesimo seg… - RobertoBurioni : 'forse per nulla': dimostrare che il vaccinato non è infettivo è difficilissimo perché bisogna cercare le infezioni… - AldTar : @Graziella2201 @EdoardoQuaquini @Ruffino_Lorenzo @IrPacchia in più, con le altre fasce, si è fatto per mesi opera d… - AlfonsoTax2 : Hanno detto che con la Campagna vaccinale, avremmo trovato finalmente la via d'uscita, ma non è ancora così. Hanno… -