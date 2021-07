Noi Campani ai grillini: “Distanza politica abissale, mai pensato ad un’alleanza” (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “Sono assolutamente deliranti le sortite che gli esponenti dei Cinque Stelle, attraverso note stampa e via social, hanno lanciato in questi giorni all’indirizzo del nostro movimento dichiarando di non voler stringere alleanze per le imminenti elezioni amministrative. A scanso di equivoci vogliamo essere chiari e categorici: Noi Campani non intende minimante allearsi con i Cinque Stelle, personaggi che hanno dimostrato sinora scarso attaccamento e impegno per il territorio. Noi lavoriamo per costruire liste ed alleanze che siano espressione di una coalizione plurale e riformista, e lo facciamo confortati dall’appoggio dei cittadini ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “Sono assolutamente deliranti le sortite che gli esponenti dei Cinque Stelle, attraverso note stampa e via social, hanno lanciato in questi giorni all’indirizzo del nostro movimento dichiarando di non voler stringere alleanze per le imminenti elezioni amministrative. A scanso di equivoci vogliamo essere chiari e categorici: Noinon intende minimante allearsi con i Cinque Stelle, personaggi che hanno dimostrato sinora scarso attaccamento e impegno per il territorio. Noi lavoriamo per costruire liste ed alleanze che siano espressione di una coalizione plurale e riformista, e lo facciamo confortati dall’appoggio dei cittadini ...

Noi Campani: 'M5s con Perifano? Abissale distanza politica e storica tra noi ei grillini' NTR24 Dura reazione dei mastelliani per il sostegno M5S al massone Perifano Le segreterie provinciali e beneventana di Noi Campani, guidate da Molly Chiusolo e Gianfranco Ucci, appena reso noto l'ufficale sostegno del M5S al candidato sindaco Perifano, hanno diramato una duri ...

