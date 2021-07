Nessuno si fida del “Freedom Day” di Boris Johnson: a Londra mascherine anche dopo il 19 luglio (Di sabato 17 luglio 2021) A due giorni dal “Freedom day”, quando il 19 luglio in tutto il Regno Unito cadranno le restrizioni anti-covid per volere del primo ministro inglese Boris Johnson, sempre più enti e istituzioni voltano le spalle al titolare del 10 di Downing Street. La variante Delta corre nel Paese, sono oltre 50mila i nuovi contagi registrati in 24 ore (un record dal gennaio scorso) e solo nella prima settimana di luglio ci sono stati oltre mezzo milioni di britannici forzati a stare in isolamento dal sistema di allerta del Track and Trace. Non sembra – e non è, infatti – il contesto migliore per immaginare di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) A due giorni dal “day”, quando il 19in tutto il Regno Unito cadranno le restrizioni anti-covid per volere del primo ministro inglese, sempre più enti e istituzioni voltano le spalle al titolare del 10 di Downing Street. La variante Delta corre nel Paese, sono oltre 50mila i nuovi contagi registrati in 24 ore (un record dal gennaio scorso) e solo nella prima settimana dici sono stati oltre mezzo milioni di britannici forzati a stare in isolamento dal sistema di allerta del Track and Trace. Non sembra – e non è, infatti – il contesto migliore per immaginare di ...

