Negozi e affitti a Genova, boom di sconti. "Dall'80% dei proprietari ok a rinegoziare il contratto per fronteggiare la crisi Covid" (Di sabato 17 luglio 2021) Ricerca Fimaa su capoluogo e Provincia. Gli esperti immobiliari: "Settore già in ripresa". Per le vendite i prezzi più alti in centro, Albaro e Castelletto. Al top anche Arenzano

