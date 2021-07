Nato2030 | più forti insieme Jens Stoltenberg racconta l’agenda dell’Alleanza

Leggi su formiche

(Di sabato 17 luglio 2021) Il 14 giugno i leader della Nato si sono incontrati a Bruxelles in un momento cruciale per la nostra Alleanza. Hanno concordato un’agenda ambiziosa e lungimirante attraverso l’iniziativa. Lo scopo è tenerci al sicuro in questo decennio e oltre. Tali decisioni di vasta portata adatteranno la Nato alle sfide di oggi e a quelle di domani. Al vertice il presidente Joe Biden ha ribadito il suo deciso messaggio: l’America è tornata e sostiene le alleanze, in particolare la Nato, in modo energico. I leader alleati hanno accolto con favore l’impegno incrollabile del presidente per la nostra Alleanza transatlantica e per il nostro inviolabile articolo 5, secondo il quale ...